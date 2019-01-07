Ученые: Земля превратится в безжизненный Марс в будущем

Исследователи отмечают, что в будущем Земля превратится в такую же безжизненную пустыню, что и Марс, так как ежеминутно из ее атмосферы в космос «вытекают» десятки килограмм водорода.

Столь печальную судьбу для нашей планеты обрисовал ученый по имени Анджали Трипати. Он отметил, что Земля постоянно теряет значительный объем атмосферы, необходимой для процветания жизни на ней. Вылетающий газ даже удалось запечатлеть на снимке, сделанном в ультрафиолетовом спектре.

Специалист добавляет, что наш мир далеко не единственный, кто переживает схожий процесс – он происходит почти на всех космических объектах. «Побег» атмосферы с Красной планеты как раз и объясняет ее цвет. Не исключено, что раньше на ней тоже имелись моря и растительность, но все это пропало, когда вода распалась на составляющие и улетела в космос.