Ученые запечатлели на видео поедающих падаль зайцев-беляков

Исследователям из Канады удалось запечатлеть на камеру зайцев-беляков, которые поедали падаль. Ученые отмечают, что этих животных можно отнести к каннибалам.

По словам специалистов, подобное поведение не является обычным для данных зверей – они ведут себя так лишь в крайнем случае, когда им не хватает пищи для выживания. Как правило, такие ситуации возникают в зимние месяцы. Было зафиксировано, что зайцы-беляки употребляют в пищу не только мясо, но и перья. К тому же в 12-процентах случаев они съедали трупы своих сородичей.

Эксперт Кевен Каукилл этой зимой разложил по лесу открытые банки с рыбными консервами и разместил рядом с ними камеры. Он рассчитывал увидеть возле них волков или куниц, однако чаще всего рыбу съедали зайцы. Это является доказательством того, что звери могут питаться несвойственной им едой, находясь на грани смерти.