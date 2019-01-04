Ученые: столкновение галактик может выбросить Солнечную систему из Млечного Пути

Исследователи из британского университета заявляют, что спустя два миллиарда лет Млечный Путь столкнется с Большим Магеллановым Облаком, из-за чего Солнечная система окажется в межгалактическом пространстве.

По словам ученого Мариуса Каутуна, в результате соединения нашей галактики с карликовым звездным скоплением в ней пробудится черная дыра. В результате Млечный Путь превратится в квазар, который начнет излучать огромную массу энергии. Эти лучи вряд ли дойдут до нашей звездной системы, но есть вероятность того, что она вылетит в пространство между галактиками.

Астроном добавил, что, как только черная дыра, расположенная в центральной части галактики начнет поглощать новую материю, ее размеры и яркость увеличатся в 10 раз. По этой причине человечество сможет увидеть настоящее световое шоу в небе, если оно, конечно, доживет до этого момента.