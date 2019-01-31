Ученые рассказали о последствиях падения астероида Апофис на Землю

Валерий Шувалов, российский ученый заявил, что астероид Апофис при падении на нашу планету может стереть с лица Земли любой мегаполис.

По словам специалиста, у человечества, к сожалению, нет никаких средств, с помощью которых оно могло бы сменить направление полета столь огромного космического объекта. Он отметил, что подобные тела падают на наш мир раз в несколько десятков тысяч лет. Если оно рухнет на столицу России, то в пределах Садового кольца от нее останется лишь огромный кратер.

Ранее российские исследователи космоса заявили, что в 2068 году на планету может упасть Апофис, а в 2029 году он приблизится к Земле на расстояние в 30 000 километров. Этот астероид был найден астрономами около 15 лет назад. Свое название он получил в честь змея-разрушителя из мифологии Древнего Египта.