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КОСМОС

Ученые пытаются разгадать тайну аномалии Foo Fighters

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категория: КОСМОС

Пилоты истребителей в ходе Второй мировой войны нередко сообщали о таинственных аномалиях, названных учеными Foo Fighters и представляющих собой разноцветные сферы, летевшие рядом с самолетами.

Исследователи все еще не могут объяснить природу данных явлений, однако не оставляют попыток разгадать ее. Первые сведения о сферах начали появляться в 44-м году прошлого столетия. Они возникали над европейскими странами и Тихим океаном. По словам летчиков, эти объекты могли изменять скорость полета и яркость свечения. Обычно они появлялись рядом с самолетами и словно следили за их перемещениями.

Специалисты выдвинули множество теорий о том, чем именно являются Foo Fighters, но ни одна из них так и не была подтверждена. Некоторые считают эту аномалию оптической иллюзией, другие уверены, что сферы представляют собой дроны пришельцев, а третьи рассказывают о новейшем оружии нацистов.

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