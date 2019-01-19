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Астрономия

Ученые определили примерное время образования колец Сатурна

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователи космоса выяснили, что Сатурн получил свои кольца около 100 000 000 лет назад, когда по нашей планете еще бродили доисторические рептилии.

Ученым удалось получить данную информацию после анализа последних измерений зонда Cassini, сгоревшего в атмосфере Сатурна около двух лет назад. Специалисты долгое время спорили о возрасте колец: некоторые были уверены, что они появились четыре с половиной миллиарда лет назад вместе с планетой, а другие утверждали, что это случилось сравнительно недавно в результате падения какой-нибудь кометы.

Когда аппарат измерил вес колец, то ученые заметили, что он в двадцать раз меньше значения, которое ранее рассчитали астрофизики. Это указывает на то, что кольца сформировались 10-100 миллионов лет назад. К тому же через такой же промежуток времени они могут полностью пропасть.

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