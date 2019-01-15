Ученые объяснили, почему возмущения обычно не приводят к революции

Если вы сердитесь на политические склоки, приведшие к временному прекращению работы федерального правительства и государственных служб, или на золотой парашют для генерального директора, действия которого привели к закрытию бизнеса, где вы работали, то знайте, что вы не одиноки. Однако согласно новому исследованию Школы бизнеса Теппера Университета Карнеги-Меллона, скорее всего, вы не станете ничего делать по этому поводу.

Исследование, проведенное Розалинд Чоу, доцентом теории организованного поведения, и Джеффри Галаком, доцентом маркетинга, показывает, как люди реагируют на два вида несправедливости: когда плохие вещи случаются с хорошими людьми, и когда хорошие вещи случаются с плохими людьми.

В первом случае – плохая вещь, произошедшая с хорошим человеком, например, ураган, разрушивший город – люди мотивированы к тому, чтобы оказать помощь, но лишь номинально, считают исследователи.

«Всем хочется помочь пострадавшим. Однако они делают это в незначительной степени. Когда происходит ураган, то мы обычно сдаем на помощь нуждающимся 10 долларов, а не пытаемся построить им новый дом».

Подобные действия показывают, что даже небольшая сумма может помочь нам почувствовать, что справедливость восстановлена. Чоу объясняет: «Вы отметили у себя в голове, что сделали что-то хорошее, а, следовательно, мир снова выглядит в порядке».

Но обратное не обязательно верно: Когда вселенная вознаграждает плохих людей, несмотря на их ужасное поведение, люди обычно не хотят ничего с этим делать, даже если они очень злы, из-за возникшей несправедливости.

«Причина этому заключается в том, что люди нередко считают, что силы, которые привели к созданию несправедливой ситуации, находятся вне их контроля или, что прилагаемые для ее исправления усилия могут стоить им слишком дорого. Поэтому мы просто продолжаем злиться, надеясь, что карма в конечном итоге приведет мир в равновесие», – отметил Галак.

В редких случаях, когда люди решают предпринять действия против плохого человека, то согласно исследованию они идут ва-банк, тратя все свои ресурсы и энергию. К тому же они пытаются лишить его абсолютно всего, что, по их мнению, он получил незаслуженно. Желание полностью уничтожить подобную личность, обусловлено возникновением у людей ощущения того, что правосудие не будет восстановлено, пока они не воспрепятствуют повторению подобной ситуации в будущем. Разумеется, наказания в виде обычной пощечины в этом случае будет недостаточно.

К примеру, для людей, которые считают, что президент Дональд Трамп незаслуженно получил свою новую должность, обвинительный акт может показаться недостаточным наказанием, чтобы сдерживать его плохое поведение в будущем. Они считают, что только путем импичмента, закрытия его бизнеса и лишения всего имущества, им удастся показать ему, что он был неправ. Однако если учесть, что подобный исход маловероятен, многие американцы просто варятся в собственном гневе и надеются на лучшее.

Поэтому, когда обычные люди видят, что с хорошими людьми происходит что-то плохое, то пожертвование в размере нескольких долларов, кажется им достаточным поступком для восстановления кармы. Однако они считают, что лишение небольшой суммы денег плохого человека, который был несправедливо вознагражден, не является достаточным наказанием для него. Только когда люди почувствуют, что их действия гарантированно дадут эффективный сигнал плохому человеку, они начнут действовать. Но найти легальный способ добиться этого зачастую невозможно, поэтому большинство людей будут просто стоять в сторонке в надежде, что карма наверстает упущенное.

Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале PLOS ONE 10 января 2019 года.