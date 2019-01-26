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Астрономия

Ученые обнаружили в лунном грунте древнейший камень Земли

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категория: Астрономия, КОСМОС
Взято с Pixabay

Международной группе исследователей удалось обнаружить в образце реголита, который был доставлен на Землю американцами с Луны, древнейший земной камень.

Данное минеральное образование может также оказаться первым доказательством того, что на естественный спутник раньше падали метеориты с Земли. Ученые отмечают, что его возраст может составлять около 4,4 миллиарда лет, то есть оно относится к гадейской эре. На Луну этот «кусок» мог попасть в результате столкновения нашей планеты с другим крупным объектом около 4-х миллиардов лет назад.

Специалисты считают данное образование земным по нескольким причинам. Во-первых, оно состоит из циркона, полевого шпата и кварца – эти элементы практически не встречаются на Луне. Во-вторых, после проведения химического анализа было обнаружено, что эти породы кристаллизировались в особых условиях, которые не встречаются на естественном спутнике.

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