Ученые обнаружили в генах гиеновидной собаки следы ДНК вымершего вида волков

Исследователи отмечают, что найденная ими недавно стая гиеновидных собак, которая мирно резвилась вблизи пляжей побережья Техасского залива, несет в себе значительное количество генов рыжего волка. Это открытие поистине удивительное, так как данный вид волков был признан вымершим в дикой природе почти 40 лет назад.

В связи с этой находкой биологи и другие ученые выдвинули предположение, что ДНК рыжего волка обладает удивительной устойчивостью, так как она смогла «выжить», несмотря на то, что эти волки потеряли естественную среду обитания и на протяжении десятилетий являлись добычей людей, что привело их на грань уничтожения.

«Крайне редко можно снова обнаружить животных в регионе, где они считались вымершими, и еще более интересным является тот факт, что находящийся под угрозой исчезновения геном сохранился в дикой природе как часть другого вида», – отметила Элизабет Хеппенгеймер, биолог из Принстонского университета, которая участвовала в изучении стаи, найденной на острове Галвестон в Техасе. Работа Пристанской команды была опубликована в научном журнале Genes.

Генетический анализ показал, что гиеновидные собаки Галвестона, по-видимому, являются гибридом рыжего волка и койота, однако Хеппенгеймер предупреждает, что без дополнительного тестирования трудно точно маркировать животное.

Рон Сазерленд, специалист по охране природы из Северной Каролины, работающий в организации Wildlands Network, сообщил, что нахождение этого уникального и очаровательно волка средних размеров является крайне захватывающим событием. «Выживание генов рыжего волка без помощи людей на протяжении последних 40 лет можно считать замечательной новостью», – отметил Сазерленд, который не был вовлечен в исследование Принстона.

Открытие совпадает с аналогичными находками ДНК у гиеновидных собак, проживающих на юго-западе Луизианы, и вселяет надежду защитникам природы, которые не на шутку встревожены снижением численности рыжих волков в Северной Каролине. В настоящий момент времени известно лишь о существовании одной стаи этих хищников в дикой природе.

Рыжий волк, вес которого составляет около 49 килограмм, когда-то был обычным явлением в обширном регионе, простирающемся от Техаса на юг, юго-восток и северо-восток. В 1967 году его классифицировали как вид, находящийся под угрозой исчезновения, а в 1980 году он был объявлен вымершим в дикой природе. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США в 70-х годах поймала остатки популяции в Техасе и Луизиане, что в итоге привело к успешной программе разведения этого вида в неволе. Эти волки стали частью эксперимента по их возрождению в дикой природе. Однако если поначалу группа состояла из 120-130 волков, то сейчас в ней насчитывается всего 40 зверей.

Еще 200 рыжих волков обитают в зоопарках и заповедниках в рамках программы по разведению зверей в неволе.

Федеральный судья в ноябре встал на сторону экологических групп, которые утверждали в судебном иске, что усилия федеральных властей по сокращению территории для дикой группы в Северной Каролине являлись нарушением закона. Судья постановил, что Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США тоже нарушила Закон об исчезающих видах зверей, разрешив частным землевладельцам убивать хищников, даже если они не угрожают людям, домашнему скоту или питомцам.

Дебаты о защите рыжего волка могут перейти на новый уровень в связи с открытием в Галвестоне.

Сазерленд отметил, что гиеновидные собаки в Галвестоне полностью опровергли многолетнее утверждение о том, что рыжие волки были беспомощными хищниками, не сумевшими победить койотов, имевших численное преимущество. Он добавил, что у обнаруженной группы имеется ДНК, которую нельзя найти в популяции животных в неволе.

«С практической точки зрения природоохранной биологии эти животные обладают особой ДНК, и они заслуживают защиты», – отметил специалист, объяснив, что меры по сохранению этого вида, которые ограничивают развитие инфраструктуры вдоль частей побережья Мексиканского залива, являются важным первым шагом.

Пресс-секретарь Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США заявил, что агентство не может комментировать данную информацию в связи с частичным прекращением работы правительства. В Департаменте парков и дикой природы Техаса отметили, что открытие в Галвестоне является «интересным», однако в настоящее время они не ожидают каких-либо регуляторных изменений или последствий для штата.

Ким Уилер, исполнительный директор Объединения Рыжего Волка Северной Каролины, предупредила о необходимости дальнейшего изучения стаи Галвестона.

«Мы все очень взволнованы данным открытием, однако, на мой взгляд, нам нужно позволить науке проявить должную осмотрительность, чтобы точно определить, какое животное было обнаружено», – отметила специалист, заявив, что рыжие волки могут вызвать у некоторых людей, например, фермеров, чувство беспокойства.

Защитники окружающей среды, между тем, говорят, что политикам необходимо больше ценить гибридных животных. Когда в 1970-х годах был принят Закон об исчезающих видах, общепринятым было мнение, что гибридизация между видами, такими как волк и койот, являлась редким явлением и ее следует избегать. Однако сейчас мнение экспертов об этом изменилось.

«Теперь мы знаем, что гибридизация относительно распространена в естественных системах и не всегда имеет негативные последствия, однако в политике все еще мыслят старыми понятиями», – отметила Хеппенгеймер.