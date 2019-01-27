Ученые обнаружили на Марсе кратер неизвестного происхождения

Исследователи обнаружили на марсианской поверхности таинственный кратер, который, возможно, возник в результате огромной взрывной волны, однако они не понимают, откуда она могла появиться на планете.

Данный объект был найден астрономами прошлым летом. На данный момент они могут лишь сказать, что на Марсе случилось странное явление, природа которого все еще неизвестна. Его результатом стало появление пролома в ледяной корке планеты. Первые снимки кратера были получены благодаря Марсианскому разведывательному спутнику NASA.

Росс Бейер, один из исследователей, заявил, что данное событие можно сравнить с мощным взрывом, вызвавшим огромную волну и создавшим на поверхности двухцветное изображение. Его удалось заметить, так как оно появилось на Южном полюсе Красной планеты. На данный момент времени ученые тщательно изучают полученные фотоснимки, чтобы определить природу этого явления.