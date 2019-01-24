Ученые назвали основную причину появления жизни на Земле

Американские исследователи сообщают, что на нашей планете жизнь зародилась в результате столкновения с иным большим космическим объектом. Это также привело к появлению Луны.

Экспертами был проведен масштабный опыт по воссозданию условий, при которых возникают геохимические реакции, создающие планетарную мантию и кору. В итоге они подтвердили теорию о том, что ядро другого мира, богатого серой, перемещает азот и углерод в верхние слои, так как высокое содержание серы в расплавах снижает растворимость в этих компонентах разнообразных соединений. По этой причине концентрация данных элементов в земной коре оказалась меньшей, чем у объекта-путешественника.

Созданная модель продемонстрировала, что текущее содержание азота, серы и углерода в коре нашего мира соответствует теории о том, что Луна образовалось из-за столкновения двух планетарных объектов. Скорее всего, это случилось около 4 миллиардов 400 миллионов лет назад – в Землю врезалось тело, размеры которого не превышали диаметр Марса. Исследователи добавили, что если бы этого не случилось, то у нашего мира попросту не хватило бы веществ для образования биосферы.