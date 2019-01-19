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БИОЛОГИЯ

Ученые нашли способ «отключения» эмоциональной реакции на боль

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категория: БИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА, НАУКА
Взято с Pixabay

Американские исследователи выяснили, как можно «деактивировать» эмоциональную реакцию на болевые ощущения. Им удалось сделать это с помощью миндалины.

Согласно словам ученых хоть эмоциональная и физическая боль имеют тесную связь между собой, они значительно отличаются друг от друга. Специалисты все еще недостаточно хорошо изучили эмоциональную реакцию. Ясно лишь, что она требуется людям для предупреждения организма о возможной опасности.

Однако при исследовании грызунов эксперты заметили, что в миндалевидном теле мозга, отвечающем за обработку отрицательных эмоций, имеется скопление нейронов. Тогда они «выключили» данную часть органа и обнаружили, что хоть мыши и испытывали боль, однако перестали хоть как-то реагировать на нее.

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