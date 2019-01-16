Ученые: копирующая внешность зебры роспись тела снижает укусы слепней в 10 раз

Согласно новому исследованию, опубликованному в среду, традиционная роспись тела белыми полосками, имитирующая полоски зебры и практикуемая племенными общинами, снижает количество потенциально опасных укусов слепней в 10 раз.

Племена в Африке, Австралии и Юго-Восточной Азии практиковали роспись по телу на культурных церемониях в течение нескольких поколений.

Белая или серая краска, обычно состоящая из глины, мела золы и навоза крупного рогатого скота, помогала людям уменьшить температуру тела при высоком нагревании воздуха в африканских саванах или австралийских бушах.

Однако теперь ученые считают, что поразительные полосатые узоры также снижают количество укусов от насекомых, которых привлекает голая плоть людей, проживающих в дикой природе.

Широко известно, что зебр кусают намного реже, чем животных с одним цветом меха, поэтому группа исследователей решила узнать, будут ли светлые полосы, нарисованные на людях, оказывать такой же сдерживающий эффект.

Они использовали три манекена из магазина – один с темной кожей, другой с более светлой кожей, а третий с темной кожей, окрашенной белыми полосками. Каждый из них был покрыт тонким слоем клея, необходимым для подсчета насекомых, пытавшихся их укусить.

Затем они установили их на середину поляны в летние месяцы и оставили там на восемь недель. Потом они подсчитали количество слепней и других кусающихся насекомых, которых привлекли манекены.

Результаты оказались поразительными: темнокожий манекен был в 10 раз привлекательнее для слепней, чем полосатая модель, и в два раза «популярнее» светлокожей фигуры.

Исследователи полагают, что полосы нарушают поляризацию света, отражаемого от человеческих тел, делая их менее привлекательными для слепней и других насекомых.

«Традиционная роспись по телу с классическими рисунками в белую полоску на коричневой поверхности позволяет сдерживать кровососущих слепней, поскольку эти изображения непривлекательны для данных паразитических насекомых», – отметили авторы статьи, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Укусы от слепней и других вредителей могут быть как просто раздражающими, так и смертельно опасными, ведь насекомые не просто сосут кровь жертвы, но и передают ей различные болезни, включая болотную лихорадку, от которой можно умереть.

Из-за необходимости откладывать личинок в прудах и озерах, они часто вступают в контакт с коренными жителями, которые ищут надежные источники воды.

Габор Хорват из факультета биологической физики Будапештского университета рассказал изданию AFP, что сдерживание укусов мух является приятным побочным эффектом от культурно значимой росписи тел. Краска использовалась в основном только на церемониях, поэтому ее основная цель не заключалась в попытке людей защитить себя от насекомых.

«Однако мы убеждены, что эти люди отлично знали об отталкивающих свойствах своих бодиартов. По сути, использование рисунков в белую полоску на теле можно рассматривать как пример эволюции поведения и адаптации к окружающей среде», – добавил ученый.