Туристическая Малайзия

Знакомство с этой прекрасной страной следует начать со столицы – Куала-Лумпур. Город предоставит все необходимое для развлечений и досуга каждого туриста: восхитительные парки и большое количество мест для различных видов шопинга. «Золотой треугольник» это то место, где лучше остановиться туристу. Башни-близнецы Петронас примечательны своей смотровой площадкой для экскурсий. Практически всю территорию города можно увидеть со смотровой площадки на городской телебашне, поскольку она самая высокая в мире. В городе находится немалое количество парков: «Парк птиц и бабочек», «Парк орхидей и гибискусов» и другие, находящиеся в близи «золотого треугольника». Жители Алматы смогут ознакомиться онлайн https://tft.kz/malaiziya с ценами на туры в Малайзию.

Столица Малайзии расположена на месте небольшого города, в котором в девятнадцатом веке вели добычу олова. Экскурсия по фабрике, позволяет увидеть работу мастеров по изготовлению уникальных изделий из олова: скульптуры, пробки и т.д. и приобрести понравившееся. Дорогие бутики и живописные рынки разнообразят шопинг.

Сезон дождей и острова Малайзии

Равномерно, практически на протяжении года, идут дожди, а вот явного сезона проливных дождей нет. Однако, определённые месяцы изобилуют выпадением большого количества осадков. Климат Малайзии очень влажный и нелегко переносится европейцами в условиях активной программы экскурсий.

Островная Малайзия, считается лучшим местом для пляжного отдыха. Борнео – один из самых больших и известных островов. Его территорией владеет Малайзия, Индонезия, Бруней. Перхентианы состоит из Большого и Малого островов. Пляжи покрыты песком, похожим на белую муку, а вода ярко-голубая, как разлитые чернила. Чем заняться на островах? -понежиться на пляже, увлечься наблюдением за жизнью подводных обитателей этих мест. Пулау Мабул не такой уж и большой остров, расположенный в юго-восточной части штата Сабах. В прибрежных водах острова сконцентрировано большое количество морских животных. Фауна здесь представлена морскими коньками, осьминогами, кальмарами и скатами, различными видами кораллов.

Заповедники и парки

О паре заповедников следует упомянуть более подробно. Парк-заповедник национального масштаба – Кинабау, изобилует тропическими лесами, которые переходят в альпийские луга. В парке Кинабау перед взором туриста предстанет удивительный вид девственных лесов и целый ряд редких видов бабочек, огромных ящериц и много чего другого. Раффлезия один из самых больших цветов с диаметром в один метр и более. Заповедник с обезьянами в Сепилоке – единственный в мире. В Сепилоке люди обучают обезьян самостоятельной жизни в условиях дикой природы, поскольку орангутаны, утратив значительную часть территории природного обитания, вымирают.

Малазийская инфраструктура, хорошо развита для отдыха; тихое и спокойное море, удивительный мир, пестрящий буйством красок, способны сделать впечатления от отпуска истинно незабываемыми.