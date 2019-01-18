Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Суд обязал списать долги жителей Чечни за газ на 9 миллиардов рублей

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В грозненском суде вынесли решение о необходимости «Газпромом» списать долги чеченцев за газ в сумме 9 миллиардов рублей. Сообщение об этом появилось в интернет-портале региональной прокуратуры.

Согласно представителям ведомства, если бы задолженность по коммунальным услугам осталась, то это могло бы привести к протестам со стороны населения. Альви Каримов, пресс-секретарь Рамзана Кадырова, уверен, что судебное решение является справедливым и соответствует сложившимся обстоятельствам.

Судья отметил, что «Газпромом» не были исполнены условия законодательства и не составлена документация о списании долгов. Он добавил, что задолженность невозможно взыскать по причине истечения сроков исковой давности.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Найден второй пилот потерпевшего крушение на Дальнем Востоке Су-34
  2. На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34
  3. Россия способна уничтожить базы НАТО в Латвии за несколько минут

Эти новости могут вас заинтересовать

Тело Романа Филипова вернули в Россию благодаря совместной операции Турции и РФ

Видео «акробатического» полета Миг-21 поразил американских экспертов

СМИ: США засекли испытание баллистической ракеты Ираном

В Сети опубликовано видео с украинским генпрокурором, танцующим с собакой

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках