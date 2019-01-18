Суд обязал списать долги жителей Чечни за газ на 9 миллиардов рублей

В грозненском суде вынесли решение о необходимости «Газпромом» списать долги чеченцев за газ в сумме 9 миллиардов рублей. Сообщение об этом появилось в интернет-портале региональной прокуратуры.

Согласно представителям ведомства, если бы задолженность по коммунальным услугам осталась, то это могло бы привести к протестам со стороны населения. Альви Каримов, пресс-секретарь Рамзана Кадырова, уверен, что судебное решение является справедливым и соответствует сложившимся обстоятельствам.

Судья отметил, что «Газпромом» не были исполнены условия законодательства и не составлена документация о списании долгов. Он добавил, что задолженность невозможно взыскать по причине истечения сроков исковой давности.