Суарес ударил по лицу вратаря «Леганеса» и забил гол

Луис Суарес, игрок «Барселоны», ударил голкипера «Леганеса» по лицу, когда забивал мяч в ворота соперников. В VAR засчитали гол после обращения к ним судьи.

Инцидент произошел на 71-минуте матча, когда Суарес побежал к воротам противника и нанес мощный удар, набежав при этом на вратаря. Арбитр остановил игру, а затем решил обратиться за помощью к VAR. Они посчитали, что гол был чистым, поэтому не стали его отменять. Дело в том, что если взглянуть на повтор, то можно увидеть, что футболист сначала дотронулся до мяча, а уже потом ударил голкипера, причем совершенно случайно.

Однако тренер «Леганеса» Маурисио Пеллегрино не согласен с решением VAR, отметив, что имело место контакта футболиста с голкипером, поэтому гол нужно было отменить. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Барселоны».