Стрелка часов Судного дня все еще показывает две минуты до конца света

Часы Судного дня, демонстрирующие, насколько велика вероятность начала полномасштабной атомной войны, все еще показывают 2 минуты до возможного конца света.

Данный проект был реализован работниками Чикагского университета и впервые показан на обложке журнала образовательного учреждения около 72 лет назад. Специалисты отметили, что решение не менять положение стрелки не является признаком стабильной ситуации в мире, а показывает, как близко он находится к возможности его полного уничтожения.

Авторы часов указывают, что в последний раз стрелка находилась так же близко к полуночи только в 1953 году, когда люди очень боялись последствий холодной войны. Однако они указывают, что обстановка на планете может значительно измениться в лучшую сторону, если лидеры стран попытаются найти компромиссные решения для нынешних конфликтов.

В прошлый раз стрелка часов сдвигалась в прошлом году, когда её приблизили к полуночи на 30 секунд.