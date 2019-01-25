Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Стрелка часов Судного дня все еще показывает две минуты до конца света

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Часы Судного дня, демонстрирующие, насколько велика вероятность начала полномасштабной атомной войны, все еще показывают 2 минуты до возможного конца света.

Данный проект был реализован работниками Чикагского университета и впервые показан на обложке журнала образовательного учреждения около 72 лет назад. Специалисты отметили, что решение не менять положение стрелки не является признаком стабильной ситуации в мире, а показывает, как близко он находится к возможности его полного уничтожения.

Авторы часов указывают, что в последний раз стрелка находилась так же близко к полуночи только в 1953 году, когда люди очень боялись последствий холодной войны. Однако они указывают, что обстановка на планете может значительно измениться в лучшую сторону, если лидеры стран попытаются найти компромиссные решения для нынешних конфликтов.

В прошлый раз стрелка часов сдвигалась в прошлом году, когда её приблизили к полуночи на 30 секунд.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. СМИ: Белый дом готовит проект декларации об объявлении режима ЧП в США
  2. Выживший после столкновения двух Су-34 штурман рассказал о подробностях аварии
  3. В Раде пригрозили силой «вернуть» Кубань и Кавказ

Эти новости могут вас заинтересовать

Песков рассказал о пенсии Владимира Путина

Сирийская армия прорвала окружение военной базы в пригороде Дамаска

Энтони Хопкинс ошарашил фанатов необычным видео

Сирийские ополченцы атаковали еще одну американскую колонну

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках