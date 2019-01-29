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В ФОКУСЕ

Стали известны мотивы похитителя картины Куинджи

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категория: В ФОКУСЕ

В издании «Коммерсантъ» сообщили, что в рамках допроса Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении полотна Куинджи «Ай-Петри. Крым», стали известны его мотивы.

Оказалось, что похититель намеревался как можно быстрее реализовать картину на черном рынке, чтобы позднее расплатиться по своим долгам. Он добавил, что не занимался планированием кражи, поэтому его действия носили в основном спонтанный характер. Позднее следователи выяснили, что за Чуприковым числится долг, размер которого составляет около 240 тысяч рублей.

Однако в СК РФ продолжают изучать версию, согласно которой у преступника имелись сообщники и заказчик. В ближайшем будущем обвиняемый должен будет пройти проверку на вменяемость.

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