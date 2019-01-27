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В ФОКУСЕ

США и Канады подняли в воздух пять самолетов для сопровождения двух Ту-160

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категория: В ФОКУСЕ

Канада и США подняли пять боевых самолетов в воздух для сопровождения двух стратегических ракетоносцев России Ту-160 неподалеку от канадской границы.

На перехват российских воздушных судов были отправлены четыре истребителя, включая самолеты пятого поколения F-22, а также воздушную радиолокационную технику. Представители командования США добавили, что ракетоносцы не пересекали границу Канады.

В СМИ США сообщают, что F-22 взлетели с базы ВВС, расположенной на Аляске. В Минобороны Российской Федерации отметили, что Ту-160 осуществили полет по стандартному маршруту. Экипажи самолетов провели в небе свыше пятнадцати часов.

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