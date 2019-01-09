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Астрономия

Спутник NASA обнаружил экзопланету в 23 раза тяжелее Земли

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователи космоса отметили, что космическим аппаратом TESS, принадлежащим «НАСА», была обнаружена новая экзопланета, находящаяся за границами Солнечной системы.

Этот объект был назван HD 21749b. Он расположен всего в 53 световых годах от нашего мира в созвездии Сетка. Экзопланета осуществляет полный оборот вокруг своей звезды за 36 дней. Два других ранее обнаруженных спутником тела вращаются с периодом в 6,3 дня и 11 часов. Все три объекта были обнаружены космическим аппаратом за три месяца.

На поверхности экзопланеты температура не превышает 150 градусов, что весьма мало, учитывая, как близко объект расположен к своей звезде, яркость которой сопоставима с мощностью Солнца. Диаметр мира в 3 раза превышает Землю, а ее вес – в 23 раза.

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