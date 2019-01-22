«Спартак» обыграл «Ростов» на последних минутах матча

Команде «Спартак» удалось победить «Ростов» в рамках товарищеского матча, прошедшего в Дохе «Катар», со счетом 2:1.

В конце 1-го тайма ростовчанам удалось забить первый гол – все благодаря мощному удару, сделанному Видаром Кьяртанссоном. В рамках перерыва тренеры обоих клубов решили практически полностью изменить составы. Это помогло «Спартаку» сравнять счет на 59-й минуте, однако затем наступило затишье – ни у одной из команд не получалось реализовать свои атаки.

Лишь в ходе дополнительного времени, назначенного арбитром, «Спартак» все же смог вырвать победу. Денис Глушаков получил удачный пас от своего товарища по команде и легким касанием забросил мяч прямо в ворота соперников.