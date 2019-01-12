SpaceX сократит около 600 сотрудников

В издании Los Angeles Times сообщают о том, что в компании SpaceX готовятся к масштабным увольнениям – с работой попрощаются около 600 работников.

В материале указывается, что все сокращенные сотрудники получат кругленькую сумму в размере восьми зарплат и ряд привилегий. К тому же компания собирается найти им новую работу. В заявлении, которое оказалось у агентства, говорится о том, что сокращение необходимо провести, чтобы снизить издержки и сделать услуги SpaceX еще более привлекательными для клиентов.

Данная организация была создана около 17 лет назад американским предпринимателем Илоном Маском. Начиная с 2016 года, ее численность возросла на 2000 человек, достигнув значения в 6000 специалистов.