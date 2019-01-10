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В ФОКУСЕ

СМИ: временный глава Пентагона нецензурно высказался об истребителе F-35

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категория: В ФОКУСЕ

В издании Politico, сославшись на американских экс-чиновников, сообщили, что врио Пентагона Патрик Шанахан подверг критике изготовление самолетов нового поколения F-35 компанией Lockheed Martin.

Собеседники агентства отметили, что Шанахан плохо высказывался о программе истребителя пятой генерации, уже когда занимал пост заместителя министра обороны. Он назвал боевую машину нецензурным словом, указав на то, что весь проект является несостоятельным. По его мнению, производство этих самолетов требует слишком больших вложений, которых США не могут себе позволить.

Однако Шанахана уже не единожды подозревали в том, что он предвзято относится к Lockheed Martin, так как пытается отстаивать интересы Boeing, где он длительное время занимал высокую должность. К тому же временный глава сам ранее отмечал, что данная корпорация смогла бы лучше справиться с разработкой стелс-самолета.

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