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В ФОКУСЕ

СМИ: Белый дом готовит проект декларации об объявлении режима ЧП в США

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категория: В ФОКУСЕ

На канале CNN сообщили, что в Белом доме разрабатывают проект декларации, связанный с вводом режима ЧП в Соединенных Штатах, для Дональда Трампа, руководителя страны.

Благодаря этому документу президент сможет получить деньги, необходимые для постройки огромной стены на американо-мексиканской границе. В декларации указывается, что ежедневно в страну незаконно попадает большое число нелегалов, что приводит к угрозе национальной безопасности. В Белом доме надеются на получение 7 миллиардов долларов.

В прошлом месяце демократы конгресса отказались выделять финансирование на постройку стены, из-за чего без денег остались несколько министерств. В результате правительству страны пришлось на время приостановить свою работу. Почти 400 000 сотрудников ведомств были отправлены в отпуск без оплаты труда.

Ранее было опубликовано обращение Дональда Трампа к нации, связанное со строительством стены на границе с Мексикой.

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