Скарлетт Йоханссон оказалась жертвой домогательств со стороны ведущего

В СМИ вспомнили о том, что Скарлетт Йоханссон, знаменитая киноактриса, тоже была жертвой домогательств, так как 12 лет назад до ее груди специально дотронулся телеведущий Айзек Мизрахи.

Во время беседы с Йоханссон ведущий задал ей вопрос о том, какое она носит нижнее белье. На тот момент 21-летняя актриса была одета в эффектное платье от известного бренда Valentino. Девушка объяснила Мизрахи, что эта модель уже имеет все необходимые элементы. Тогда интервьюер решил проверить это лично и прикоснулся к груди артистки, и та не стала останавливать его.

Позднее Йоханссон сообщила, что ведущий вел себя слишком вульгарно. Она поначалу даже не верила, что такое может произойти на телевидении, причем в прямом эфире. Мизрахи в свою очередь извинился перед актрисой.