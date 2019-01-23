Сирия пригрозила Израилю нанесением удара по аэропорту Тель-Авива

В рамках очередного заседания Совбеза ООН Башар аль-Джаафари, представитель Сирии, сообщил, что они собираются дать симметричный ответ на нападение ВВС Израиля, нанеся аналогичный удар по аэропорту Тель-Авива.

Согласно словам представителя Республики Совбезу стоит незамедлительно взяться за решение этой проблемы и прекратить постоянные атаки со стороны израильских воздушных сил по сирийским землям. Он добавил, что в ином случае Сирия привлечет внимание к этому вопросу, симметрично ответив Израилю, атаковав тель-авивскую воздушную гавань.

В минувший понедельник израильские самолеты нанесли очередные удары по сирийской территории. Они уничтожили оружейные склады и прочие военные объекты, которые принадлежали Ирану и располагались в аэропорту Дамаска. В результате атаки были также уничтожены сирийские системы ПВО.