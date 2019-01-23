Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Сирия пригрозила Израилю нанесением удара по аэропорту Тель-Авива

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В рамках очередного заседания Совбеза ООН Башар аль-Джаафари, представитель Сирии, сообщил, что они собираются дать симметричный ответ на нападение ВВС Израиля, нанеся аналогичный удар по аэропорту Тель-Авива.

Согласно словам представителя Республики Совбезу стоит незамедлительно взяться за решение этой проблемы и прекратить постоянные атаки со стороны израильских воздушных сил по сирийским землям. Он добавил, что в ином случае Сирия привлечет внимание к этому вопросу, симметрично ответив Израилю, атаковав тель-авивскую воздушную гавань.

В минувший понедельник израильские самолеты нанесли очередные удары по сирийской территории. Они уничтожили оружейные склады и прочие военные объекты, которые принадлежали Ирану и располагались в аэропорту Дамаска. В результате атаки были также уничтожены сирийские системы ПВО.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В России могут отменить льготы на электроэнергию владельцам электроплит
  2. Индия провела испытания вооружения легкого ударного вертолета
  3. В Перми спасли оторвавшихся на дебаркадерах от причала людей
  4. Головин получил травму в матче Кубка Франции

Эти новости могут вас заинтересовать

Молодежная сборная России сыграет со Швейцарией в матче за бронзу МЧМ

Украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости в Дании

В Египте указали на превосходство Т-90МС над M1A1 Abrams

Еврокомиссия объяснила странное поведение Юнкера

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках