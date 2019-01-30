Сенатора Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совфеда

Представители Следственного комитета РФ сообщили, что перед одним из заседаний Совфеда был задержан Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкессии.

В СМИ сообщают, что за несколько минут до того как началось заседание была прервана трансляция, подготовленная для представителей прессы. Затем сотрудники правоохранительных органов перекрыли всех проходы, ведущие на другие этажи. Сенатора было решено захватить на заседании, чтобы ему не удалось скрыться.

На данный момент Арашуков обвиняется в формировании преступной организации около 9 лет назад, подделке документов, благодаря которой ему и удалось занять свою текущую должность, а также убийстве как минимум двух человек. Совфед решил лишить обвиняемого неприкосновенности.