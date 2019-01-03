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В ФОКУСЕ

Семьям погибших при взрыве в Магнитогорске выплатят по 1 млн рублей

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категория: В ФОКУСЕ

Представители Бориса Дубровского, главы Челябинской области, отметили, что всем семьям погибших во взрыве жилого многоэтажного здания в Магнитогорске выплатят 1 000 000 рублей.

Перевод денег должен будет начаться уже сегодня, 3 января. Пострадавшим отправят соответствующие приглашения. Людям, получившим средние или тяжелые травмы, планируется выдать по 400 000 рублей. Горожане, которые получили легкий вред здоровью, могут рассчитывать на материальную помощь в размере 200 000 рублей.

Пострадавшим также выдадут от 300 000 до 500 000 рублей из-за потери жизненно важного имущества. Власти также планируют обеспечить новым жильем всех людей, которые потеряли свои квартиры.

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