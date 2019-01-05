Сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного чемпионата

Молодежная команда по хоккею из РФ не смогла одолеть американскую сборную в матче полуфинала мирового турнира, который в настоящее время проходит на территории Канады.

Прошедшая в Ванкувере игра закончилась со счетом 1:2 в пользу американцев. Американские хоккеисты смогли реализовать свой потенциал уже в начале матча, забив две шайбы на 15-й и 25-й минуте. Россиянам удалось частично отыграться только на 34-й минуте. Судья также не стал засчитывать шайбу, которая попала в ворота США, отлетев от конька российского спортсмена.

Один из защитников американской сборной отметил, что данная победа является немалым достижением для всего хоккея США, но он и его команда не планируют останавливаться на достигнутом. «Мы хотим взять золото», – добавил американец.