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В ФОКУСЕ

Самолет МС-21 остался без материалов для композитного крыла из-за санкций США

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категория: В ФОКУСЕ

Газета «Коммерсантъ», сославшись на источники в авиастроительной отрасли и правительстве РФ, сообщила о том, что российский самолет MC-21 лишился композитных материалов из Японии и США из-за введенных против компаний России санкций.

Согласно информации, опубликованной изданием, эти компоненты производятся двумя компаниями: Toray Industries и Hexcel. Недавно на них надавил Вашингтон, из-за чего они перестали отгружать материал. В результате это может привести к задержке выхода авиалайнера до 2025 года.

В газете отмечают, что есть несколько способов решения возникшей проблемы. Первый связан с выпуском аналогичных материалов на российских предприятиях, однако он связан с необходимостью проведения продолжительных опытно-конструкторских работ. Другой предполагает избавление от композитов и создание крыла из металла. Но ранее именно композитное крыло указывалось в качестве одного из основных достоинств МС-21.

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