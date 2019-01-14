Россиянин нашел место падения НЛО в Антарктиде

Специалист в области уфологии из России смог обнаружить место крушения неопознанного летающего объекта, расположенного на территории Антарктиды.

Валентин Дегтярев, проживающий в Нижнем Тагиле, использовав сервис Google Earth, смог найти фотоснимок, на котором запечатлен упавший НЛО. Исследователь внеземных цивилизаций отмечает, что рухнувший объект обладает классической формой инопланетного корабля, то есть похож на «летающую тарелку».

Согласно расчетам уфолога в длину звездолет достигает 62 метров, а в высоту – как минимум двенадцати метров. Он уверен, что этот объект не является самолетом, так как он не похож ни на одно из существующих земных транспортных средств. Фото было сделано около четырех лет назад, поэтому сейчас НЛО наверняка уже сокрыто за толщей снега.