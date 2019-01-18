Россия способна уничтожить базы НАТО в Латвии за несколько минут

Раймонд Рубловский, экс-военный в Латвии, во время беседы с калининградскими журналистами заявил, что при военном конфликте с РФ возможные базы НАТО в стране будут разрушены за несколько минут.

Военный специалист отметил, что сейчас в Латвии базируется один батальон Североатлантического Альянса, однако если учесть соотношение сил в регионе, то никакой угрозы для Российской Федерации она не несет. Согласно его словам наличие этой группы носит лишь политический подтекст, ведь у нее даже отсутствует ракетное или наступательное вооружение.

По мнению Рубловского, создание постоянных военных баз мало что изменит для страны, так как при конфликте с Россией они будут сметены в первые минуты войны. Он также добавил, что только Соединенные Штаты и их союзники решают, будет ли создана база в Латвии, а не латвийский народ или правительство.