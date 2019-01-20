Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
КОСМОС

Россия построит лунный корабль «Союз» на свои средства

Дата:
категория: КОСМОС

Один из высокопоставленных должных лиц в российской космической отрасли заявил, что США не собираются финансировать создание варианта корабля «Союз», который мог бы долететь до Луны.

Российской Федерации предстоит разрабатывать лунный корабль за свой счет, так как NASA не станет инвестировать деньги в реализацию этого проекта, отметил источник. Ранее Дмитрием Рогозиным, руководителем Роскосмоса, было отмечено, что космическое агентство Соединенных Штатов попросило РФ создать новую версию «Союза» в качестве резервной системы доставки людей на естественный спутник Земли.

Глава госкорпорации отметил, что для полета на Луну нужно будет создать особый разгонный блок, новую тепловую защиту и множество других новых механизмов. Сроки появления нового корабля названы не были.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Уфологи обнаружили корабли-разведчики с Нибиру возле МКС
  2. Ученые определили примерное время образования колец Сатурна
  3. Роскосмос может создать систему спутников «Государево око» для мониторинга России

Эти новости могут вас заинтересовать

Взрыв метеорита в Свердловской области попал на видео

Ученые рассматривают Долину Мавра в качестве места для высадки аппарата ExoMars

В Новой Зеландии впервые запустили ракету в космос

Эксперт поведал, каким окажется первым контакт с пришельцами

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках