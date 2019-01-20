Россия построит лунный корабль «Союз» на свои средства

Один из высокопоставленных должных лиц в российской космической отрасли заявил, что США не собираются финансировать создание варианта корабля «Союз», который мог бы долететь до Луны.

Российской Федерации предстоит разрабатывать лунный корабль за свой счет, так как NASA не станет инвестировать деньги в реализацию этого проекта, отметил источник. Ранее Дмитрием Рогозиным, руководителем Роскосмоса, было отмечено, что космическое агентство Соединенных Штатов попросило РФ создать новую версию «Союза» в качестве резервной системы доставки людей на естественный спутник Земли.

Глава госкорпорации отметил, что для полета на Луну нужно будет создать особый разгонный блок, новую тепловую защиту и множество других новых механизмов. Сроки появления нового корабля названы не были.