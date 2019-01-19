Роскосмос может создать систему спутников «Государево око» для мониторинга России

Дмитрий Рогозин, руководитель Роскосмоса, отметил, что они могут реализовать новый проект дистанционного зондирования планеты, названный «Государевым оком».

Согласно заявлению главы госкорпорации, данная система носит перспективный характер, так как с помощью нее удастся наблюдать за любыми процессами, происходящими на Земле, и изучать их динамику. Он добавил, что успешный запуск ракеты в прошлом месяце позволил РФ усилить группировку своих орбитальных аппаратов.

Данная система, по мнению Рогозина, может быть использована службами спасения, сельскохозяйственными компаниями и другими организациями для слежения за изменениями своих объектов инфраструктуры.