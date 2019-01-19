Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
КОСМОС

Роскосмос может создать систему спутников «Государево око» для мониторинга России

Дата:
категория: КОСМОС

Дмитрий Рогозин, руководитель Роскосмоса, отметил, что они могут реализовать новый проект дистанционного зондирования планеты, названный «Государевым оком».

Согласно заявлению главы госкорпорации, данная система носит перспективный характер, так как с помощью нее удастся наблюдать за любыми процессами, происходящими на Земле, и изучать их динамику. Он добавил, что успешный запуск ракеты в прошлом месяце позволил РФ усилить группировку своих орбитальных аппаратов.

Данная система, по мнению Рогозина, может быть использована службами спасения, сельскохозяйственными компаниями и другими организациями для слежения за изменениями своих объектов инфраструктуры.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Ученые определили примерное время образования колец Сатурна
  2. Российские астрономы предупредили о возможном столкновении Земли с астероидом
  3. В двигателях тяжелой ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект

Эти новости могут вас заинтересовать

Падение советского спутника всерьез обеспокоило ученых

Найдены причины агрессии бактерий в условиях космоса

Ученые выяснили, что темная материя из черных дыр может взрывать звезды

В пятницу 13-го случится солнечное затмение суперлуной

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках