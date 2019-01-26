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КОСМОС

Роскосмос и РАН разрабатывают нацпроект по защите Земли от астероидов

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

В госкорпорации Роскосмос вместе с РАН принялись за разработку национального проекта, нацеленного на защиту планеты от различных космических объектов.

Данная информация была размещена на официальной страничке компании в социальной сети «Фейсбук». В сообщении указывается, что специалисты принялись за изучениее и создание способов противодействия астероидам, кометам и мусору.

Эксперты при этом решили подчеркнуть, что на данный момент времени основную опасность для людей представляют не метеориты или астероиды, а космические отходы, летающие на земной орбите. По этой причине они в первую очередь займутся разработкой методов по их ликвидации.

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