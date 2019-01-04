Rolls-Royce создаст сверхбыстрый электросамолет

Специалисты компании Rolls-Royce из Великобритании, а также организаций Electroflight и YASA Limited занимаются созданием высокоскоростного одноместного электросамолета.

Разработка нового летательного аппарата на электрической тяге, названного ACCEL, отчасти финансируется британским правительством. Он создается на базе, находящейся в воздушной гавани Глостершир. Главной особенностью новинки окажется аккумулятор с активной системой охлаждения, который мало весит и при этом обладает огромной электроемкостью. К тому же самолет получит новейшие электродвигатели.

По словам инженеров, работающих над самолетом, ACCEL сможет летать со скоростью до 480 километров в час. Тестовый полет планируется осуществить уже в следующем году. Дата выхода серийной версии неизвестна.