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КОСМОС

Рогозин рассказал о сотрудничестве РФ и КНР в области ракетостроения

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категория: КОСМОС

Дмитрий Рогозин, руководитель «Роскосмоса», на своей страничке в «Твиттере» рассказал о том, что в РФ создается план по долгосрочному сотрудничеству с КНР в области постройки ракет и спутников.

По словам главы государственной корпорации, они сейчас также обсуждают возможность кооперирования в проектах, связанных с исследованием дальнего космического пространства. Ранее Рогозин решил поздравить китайских коллег с успешным приземлением космического аппарата на обратной стороне лунной поверхности.

Он также отметил, что Российская Федерация уже немало лет сотрудничает с Китаем в данной сфере. К примеру, оборудование станции, севшей на Луне, работает благодаря материалам, изготовленным в России.

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