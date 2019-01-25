Роботы отнимут работу у четверти американских рабочих

Роботы не заменят всех, однако четверть рабочих мест в США уже находятся под серьезной угрозой, так как искусственный интеллект заметно ускоряет автоматизацию существующих рабочих процессов. Данная информация была опубликована в новом отчете Брукингского института.

В документе, опубликованном в четверг Вашингтонским аналитическим центром, говорится, что около 36 миллионов американцев работают на местах с «высокой степенью подверженности» автоматизации, то есть, по крайне мере, 70 процентов их задач могут быть вскоре выполнены машинами с использованием современных технологий. Сильнее всего сейчас подвержены риску замены роботами: повара, официанты и другие работники общественного питания; водители грузовиков, перевозящих груз на короткие расстояния; офисные служащие.

«Этим работникам понадобится быстрое повышение квалификации, переподготовка или смена места работы», – отметил Марк Муро, старший научный сотрудник Брукингского института и ведущий автор отчета.

Муро отметил, что на грядущие изменения могут понадобиться «несколько лет или два десятилетия». Но вполне вероятно, что автоматизация произойдет намного быстрее в ходе следующего экономического спада. Предприятия, как правило, стремятся внедрить новые технологии, желая сократить свои затраты на выплату зарплат рабочим.

Хоть Соединенные Штаты находятся в середине своего второго по продолжительности роста в истории, а данные о занятости показывают, что экономика остается здоровой, многие владельцы бизнеса и экономисты, принявшие участие в соответствующих опросах, предположили, что США могут впасть в рецессию уже в 2020 году. Кроме того, временная остановка работы правительства лишь усиливает данные опасения.

Некоторые экономические исследования показывают, что схожие сдвиги в сторону автоматизации происходили и в начале предыдущих рецессий – и, возможно, способствовали увеличению безработицы, последовавшей после финансового кризиса 2008 года.

Благодаря новым достижениям в области искусственного интеллекта роботы смогут заменить традиционную американскую рабочую силу не только в складских и промышленных предприятиях, но также в киосках и отелях.

Когда машины начнут выполнять рутинные задачи, большинство рабочих мест изменятся. Однако многие работники в США смогут адаптироваться к этой смене без увольнений.

В этом году Google собирается осуществить пилотный запуск своего цифрового голосового помощника, предназначенного для лобби отеля. Он сможет мгновенно переводить разговоры на несколько десятков языков. Автономные транспортные средства могут заменить водителей на коротких маршрутах. Walmart и другие ритейлеры уже готовятся открыть магазины без касс, оснащенные датчиками или камерами с технологией распознавания лиц.

Согласно отчету Брукингского института изменения сильнее всего окажут влияние в небольших городах, особенно в центральных районах и в Ржавом поясе. Наибольший риск потери работы наблюдается в Кентукки и Индиане, где в некоторых округах почти половина рабочей силы занята в трудоемких отраслях обрабатывающей промышленности и транспорта. Изменения также непропорционально затронут молодых работников, доля которых очень высока в сфере общественного питания и других отраслях с наибольшим риском для автоматизации.

«Рестораны смогут пережить значительное сокращение рабочей силы. В гостиничном бизнесе вместо пяти человек можно будет установить один “умный” стол, чтобы посетители обслуживали сами себя», – отметил Муро.

Многие экономисты считают, что автоматизация в целом положительно влияет на рынок труда. Об этом также заявляет Матиас Кортес, доцент Йоркского университета в Торонто, который не участвовал в составлении Брукингского отчета. Это может способствовать экономическому росту, снижению цен и увеличению спроса, а также созданию новых рабочих мест, которые компенсируют исчезнувшие места.

Однако Кортес добавил, что нет никаких сомнений в том, что появятся как «явные победители, так и проигравшие» от данных изменений. В недавнем прошлом больше всего пострадали мужчины с низким уровнем образования, которые доминировали в сфере производства и других подобных местах, а также женщины со средним уровнем образования, доминировавших в делопроизводстве и занимавших административные должности.

В будущем класс работников, которых затронет автоматизация, может возрасти, так как машины станут более интеллектуальными. В Брукингском отчете проанализирован потенциал автоматизации каждой деятельности на основе исследований, проведенных консалтинговой фирмой McKinsey. Те рабочие места, которые останутся нетронутыми, будут требовать не только продвинутого образования, но также навыков межличностного общения и эмоционального интеллекта.

«Эти высокооплачиваемые работы требуют большей креативности в решении проблем. Новым технологиям будет сложно заменить их», – добавил Кортес.