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Астрономия

Появился первый снимок с обратной стороны Луны

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категория: Астрономия, КОСМОС

В социальной сети «Твиттер» был размещен первый фотоснимок, сделанный космическим аппаратом «Чанъэ-4» после приземления на обратную сторону Луны.

Китайский спутник оказался первым аппаратом, сумевшим выполнить посадку в данной части Луны. Теперь он займется исследованием минерального состава и структуры земного спутника. К тому же ученые собираются с помощью него осуществить радиоастрономическое наблюдение на низкой частоте.

Запуск «Чанъэ-4» был осуществлен в начале декабря с китайской пусковой площадки Сичан. Сегодня ему удалось приземлиться в заданной точке. По словам экспертов, обратная сторона является малоизученной, поэтому исследователи смогут получить немало новых данных благодаря этой космической миссии.

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