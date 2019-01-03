Появился первый снимок с обратной стороны Луны

В социальной сети «Твиттер» был размещен первый фотоснимок, сделанный космическим аппаратом «Чанъэ-4» после приземления на обратную сторону Луны.

Китайский спутник оказался первым аппаратом, сумевшим выполнить посадку в данной части Луны. Теперь он займется исследованием минерального состава и структуры земного спутника. К тому же ученые собираются с помощью него осуществить радиоастрономическое наблюдение на низкой частоте.

Запуск «Чанъэ-4» был осуществлен в начале декабря с китайской пусковой площадки Сичан. Сегодня ему удалось приземлиться в заданной точке. По словам экспертов, обратная сторона является малоизученной, поэтому исследователи смогут получить немало новых данных благодаря этой космической миссии.