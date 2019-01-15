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В ФОКУСЕ

Появилось видео затопления станции московского метро

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категория: В ФОКУСЕ

В Сети был размещен ролик, на котором можно увидеть одну из станций метрополитена столицы России, затопленную водой в утренние часы 15 января.

На опубликованных кадрах демонстрируется вода, льющаяся с потолка прямо в тоннель, и подтопленная железная дорога. Потоп произошел утром из-за повреждения инженерных коммуникаций, расположенных на станции «Окружная». Проблемный участок пришлось закрыть.

Водный поток был остановлен только к 7 часам утра. Затем более сотни работников аварийных служб взялись за откачку воды. На данный момент времени известно, что движение составов было восстановлено по салатовой ветке.

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