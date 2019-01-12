Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети

Заместитель главы Владимирской области Марина Чекунова получила шквал критики в социальных сетях за манеру общения с врачами в больнице Струнино.

Представитель власти посетила местную больницу, которая практически не функционирует и находится в плачевном состоянии, высказав в сторону врачей критику ввиду «местной обстановки».

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — высказывание, из-за которого началось негативное обсуждение чиновницы в социальных сетях.

«Популярность» государственное учреждение получило летом, когда Владимиру Путину во время прямой линии был задан вопрос касаемо отсутствия ремонта в больнице. Президент России пообещал разобраться с проблемой, провести ремонт в учреждении и установить в больнице необходимое оборудование.