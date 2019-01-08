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В ФОКУСЕ

Помпео заявил о ликвидации 99% сил ИГ армией США

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категория: В ФОКУСЕ

В рамках выступления перед представителями прессы Майкл Помпео, американский госсекретарь, отметил, что США удалось ликвидировать 99 процентов сил ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

По словам руководителя Госдепартамента США, именно с этих данных нужно начинать любую новость. Он также обратился к присутствующим журналистам и спросил у них, будет ли кто-нибудь оспаривать эту информацию. Никто из работников прессы не стал этого делать. Помпео также добавил, что Штаты продолжат наблюдать за тем, чтобы не произошло повторного усиления этой террористической группировки.

Выступление госсекретаря состоялось на борту самолета, направлявшегося в Иорданию. Оттуда Помпео собирается отправиться в Каир и выступить с новой речью, в которой планирует раскритиковать действия Ирана. Однако он не стал говорить о том, какие именно темы затронет в этой речи.

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