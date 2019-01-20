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В ФОКУСЕ

Погибшие после столкновения двух Су-34 пилоты запутались в парашютах

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категория: В ФОКУСЕ

В агентстве 47news, сославшись на источники в региональных службах спасения, заявили, что погибшие в результате крушения двух Су-34 пилоты запутались в тросах парашютного механизма.

В минувшую пятницу два боевых самолета коснулись друг друга, когда летели над Японским морем в рамках учебного полета, прошедшего в нескольких десятках километрах от побережья. Все четыре пилота воспользовались катапультами. Одного из них удалось найти практически сразу, причем в удовлетворительном состоянии.

Позднее было обнаружено тело второго пилота, которое оказалось обвитым фалом. Еще через некоторое время удалось найти третьего военного – его тело было опутано парашютом. Последний летчик все еще не найден.

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