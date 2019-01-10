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В ФОКУСЕ

Подрядчика космодрома «Восточный» арестовали по обвинению в мошенничестве

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категория: В ФОКУСЕ

Антона Новикова, руководителя АО «Лео Телеком», одного из подрядчиков на космодроме «Восточный», заключили под стражу из-за обвинения в хищении почти 26 миллионов рублей у ЦЭНКИ.

В материалах судебного дела отмечается, что гендиректор организации использовал свое служебное положение, чтобы завладеть 25 миллионами 870 тысячами рублей в период с лета по конец 2017 года. Если его признают виновным, то могут посадить на срок до 10 лет. В СК попросили заключить Новикова под стражу.

Главу компании задержали в воздушной гавани «Шереметьево», когда он попытался вылететь во Вьетнам. Ему не удалось предоставить доказательств того, что он купил обратный авиабилет в РФ. В суде решили, что Новиков способен оказать давление на своих сотрудников, проходящих по делу как свидетели, и спрятать доказательства от следствия, поэтому он был арестован на два месяца.

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