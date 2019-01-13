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В ФОКУСЕ

Пистолет на замену «Макарову» пустят в производство

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категория: В ФОКУСЕ

В этом году в России планируется запустить серийный выпуск пистолета «Удав», который должен будет заменить собой «Макарова» (ПМ). Об этом заявил источник в ОПК.

Согласно его словам уже в начале весны комиссия, оценивающая новое оружие, завершит свою работу. После этого сразу же начнется производство серийной версии пистолета. В настоящее время специалисты решают, где лучше всего организовать его изготовление. В этом месяце «Удав» смог успешно пройти госиспытания.

В ходе тестирования оружие полностью подтвердило свои технические параметры, поэтому его рекомендовали к массовому производству. Было несколько попыток заменить «Макарова», взятого на вооружение более полувека назад, однако ни одна из них не увенчалась успехом.

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