Песков сообщил, что от слов Путина «кровь стынет в жилах»

В рамках беседы с журналистами информационного агентства «АиФ» Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ, сообщил, что Владимир Путин способен выразиться так, что «кровь стынет в жилах».

Журналисты решили поинтересоваться у чиновника, как выражает недовольство российский президент и ругается ли он при обсуждении важных государственных вопросов. Они задали подобный вопрос, после того как Путин в шутку сказал, что стоит иногда использовать ненормативную лексику на заседаниях.

Песков не стал напрямую комментировать данные слова, однако отметил, что президент, разумеется, выражает свое отрицательное отношение к той или иной проблеме, причем делает это в очень серьезной манере.