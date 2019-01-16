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В ФОКУСЕ

Песков сообщил, что от слов Путина «кровь стынет в жилах»

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категория: В ФОКУСЕ

В рамках беседы с журналистами информационного агентства «АиФ» Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ, сообщил, что Владимир Путин способен выразиться так, что «кровь стынет в жилах».

Журналисты решили поинтересоваться у чиновника, как выражает недовольство российский президент и ругается ли он при обсуждении важных государственных вопросов. Они задали подобный вопрос, после того как Путин в шутку сказал, что стоит иногда использовать ненормативную лексику на заседаниях.

Песков не стал напрямую комментировать данные слова, однако отметил, что президент, разумеется, выражает свое отрицательное отношение к той или иной проблеме, причем делает это в очень серьезной манере.

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