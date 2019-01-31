Песков рассказал, что Путин был в курсе о задержании сенатора Арашукова

Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера РФ, сообщил представителям прессы, что Владимир Путин заранее знал о том, что планируется проведение операции по задержанию Рауфа Арашукова, члена Совфеда.

Согласно словам чиновника главу государства оповестили о задержании до его осуществления. На вопрос журналистов о том, имеются ли у президента какие-либо претензии к лицам, занимающим руководящие должности в Карачаево-Черкесии, из-за возникшего инцидента, он ответил, что не знает об этом.

Арашуков был задержан вчера, 30 января, прямо перед началом очередного заседания сенаторов. Его схватили в присутствии Юрия Чайки, генпрокурора России. Он обвиняется в убийстве двух человек, создании преступной организации и других преступлениях.