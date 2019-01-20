Пакьяо одолел Бронера и защитил пояс WBA

Мэнни Пакьяо, боксер из Филиппин, сумел одолеть бывшего обладателя сразу четырех чемпионских поясов Эдриена Бронера из США. Это было единогласное решение судей.

Поединок прошел в городе Лас-Вегасе в рамках традиционного вечера бокса. Филиппинский боксер практически с самого начала боя взял инициативу на себя, нанося оппоненту целый град ударов. Американец в основном находился в обороне и совершал одиночные, но мощные атаки. На 6-м раунде филиппинец почти полностью захватил преимущество, из-за чего в оставшихся раундах Бронеру пришлось уйти в глухую оборону.

В результате 40-летний Пакьяо смог сохранить свой титул чемпиона. К тому же он сообщил, что пока не собирается завершать свою профессиональную карьеру и планирует в будущем снова встретиться на ринге с Флойдом Мейвезером.