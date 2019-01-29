Советы по оформлению быстрых займов

Взято с Pixabay

В сложных финансовых ситуациях не все спешат за помощью к родственникам, и не всегда близкие могут помочь. Тогда остается занимать в кредитных учреждениях. Граждане РФ предпочитают идти в МФО, нежели в банки. С чем это может быть связано?

Банки часто предъявляют к потенциальным заемщикам довольно строгие требования. Под критерии идеального клиента попадают не все, и не всех есть время для беготни с кипой бумаг и документов. Если нет драгоценностей и автомобиля, которых можно было бы оставить в качестве залога в ломбарде, то лучше идти в МФО. Микрофинансовые организации отличаются лояльностью к клиентам, а микрозаймы в 2019 году продолжают оставаться востребованной услугой среди населения.

Особенности оформления быстрого займа

МФО предлагают выгодные условия для сотрудничества. У них нет беготни и нервотрепки, все условия понятны. Каковы главные особенности?

– Чтобы стать клиентом МФО вовсе необязательно бегать в офис компании. Сейчас популярны МФО, ведущие свою деятельность через интернет. Все что нужно сделать – это на сайте МФО заполнить анкету по образцу и отправить на проверку;

– Требуемые документы – это паспорт, иногда ИНН либо СНИЛС, все зависит от конкретной компании;

–Проверка осуществляется молниеносно. Никакие данные о доходах документально подтверждать не нужно. Главное указать правдивые данные и контактные номера. Менеджер может позвонить для уточнения некоторых данных.

— Если по заявке принято положительное решение, то деньги переведут выбранным клиентом способом: на карточку, электронный кошелек либо счет в банке.

— Рассматриваются заявки даже от пенсионеров и студентов.

Клиент возвращает полученный займ удобным для него способом. Сотрудники МФО не интересуются целями оформления займа. Проценты начисляются каждодневно. Поэтому лучше как только появились средства сразу же вернуть долг. Постоянным клиентам предусмотрены скидки и особые условия. Так же оформление и своевременное погашение займа способствует улучшению кредитной истории.

Из всего этого следует, что при грамотном пользовании быстрые займы являются прекрасным финансовым инструментом для решения своих финансовых проблем.