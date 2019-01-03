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В ФОКУСЕ

Опубликован снимок нового самоходного орудия «Лотос» для российских ВДВ

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категория: В ФОКУСЕ

Одним из подразделений «Ростеха» был размещен снимок современной самоходной артиллерийской установки «Лотос», предназначенной для ВДВ РФ.

Фотография боевого комплекса является частью календаря на текущий год, который был опубликован в социальной сети «Инстаграм». В описании к снимку отмечается, что орудие получило данное название, так как лотос вдохновил специалистов на его создание. По их словам, этот цветок внешне выглядит очень хрупким, но на деле ему приходится расти в невероятно тяжелых условиях.

В СМИ отмечают, что первая демонстрация «Лотоса» широкой общественности состоится в 2020 году в рамках Парада победы в Москве. На вооружение российской армии он поступит уже после шествия. Сейчас предприятие занято созданием первого прототипа.

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