Опубликован снимок нового самоходного орудия «Лотос» для российских ВДВ

Одним из подразделений «Ростеха» был размещен снимок современной самоходной артиллерийской установки «Лотос», предназначенной для ВДВ РФ.

Фотография боевого комплекса является частью календаря на текущий год, который был опубликован в социальной сети «Инстаграм». В описании к снимку отмечается, что орудие получило данное название, так как лотос вдохновил специалистов на его создание. По их словам, этот цветок внешне выглядит очень хрупким, но на деле ему приходится расти в невероятно тяжелых условиях.

В СМИ отмечают, что первая демонстрация «Лотоса» широкой общественности состоится в 2020 году в рамках Парада победы в Москве. На вооружение российской армии он поступит уже после шествия. Сейчас предприятие занято созданием первого прототипа.